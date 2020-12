El alcalde del condado de Broward, Steve Geller, emitió una orden de toque de queda para las fiestas de Navidad y Año Nuevo en respuesta al aumento de los casos de COVID-19.

Por Redacción MiamiDiario

El alcalde Steve Geller dijo que el toque de queda durará desde el 24 de diciembre hasta el 4 de enero. El día de Navidad y la víspera de Año Nuevo el toque de queda será entre la 01:00 a.m. y las 05:00 a.m., y todos los demás días irá desde la medianoche hasta las 05:00 a.m.

Geller discutió el toque de queda el martes durante una llamada con los alcaldes de las ciudades del condado de Broward. Dijo que la gente está empezando a sentirse demasiado cómoda y están empezando a bajar la guardia.

#Broward Mayor announces curfew for 9 days to prevent COVID-19 Curfew:

December 25th – January 4

Christmas Eve and New Year’s Eve

1am – 5am

All other days

midnight to 5am pic.twitter.com/MWLXtjTfoH — Broward County Commission (@browardinfo) December 22, 2020

Dijo que el condado vio un aumento del 20% en los casos de coronavirus después del día de Acción de Gracias, y su principal preocupación es la gente que tiene grandes reuniones y fiestas ilegales en casa.

“Estamos muy preocupados por esto, porque nuestra mayor preocupación, de nuevo, es la capacidad del hospital”, dijo Geller.

Otros municipios del sur de Florida han implementado toques de queda similares.

Con información de NBC Miami

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami