Este martes los comisionados de Miami-Dade firmaron un acuerdo provisional de 14 millones de dólares con el consorcio para financiar un año y medio de trabajo de planificación de ingeniería y diseño del monorail

Esta propuesta muestra que el monorraíl correrá a lo largo del MacArthur Causeway, conectando el centro de Miami con Miami Beach.

Vienen del Consorcio del Monorriel de Miami Beach, cuyo principal inversor es Meridiam, la empresa de desarrollo que también gestionó el proyecto del túnel de PortMiami.

El punto fue finalmente aprobado por un voto de 10-2, este acuerdo provisional autoriza el trabajo de planificación durante 18 meses. Después de eso, un plan y presupuesto final tendría que ir ante la comisión de nuevo.

“Una solución de tránsito para el corredor de la playa ha estado en preparación por más de tres décadas y estamos tan complacidos de que la comisión haya votado abrumadoramente a favor de dar este importante paso”, dijo en una declaración Christopher Hodgkins, asesor principal de Meridiam y CEO del Túnel de PortMiami.

Asimismo agregó que “nuestro objetivo sigue siendo traer un monorriel sostenible y accesible para servir tanto a los residentes como a los visitantes, mientras se generan miles de empleos para los locales”.

También forma parte del consorcio, que comenzó como una propuesta no solicitada en 2019, Genting, una empresa con sede en Malasia que en 2011 compró el antiguo emplazamiento del Miami Herald en la costa con la esperanza de construir un casino de destino turístico.

*New renderings* of the proposed Downtown Miami-to-Miami Beach monorail project 👇. Meridiam is described by a company spokesperson as the “main investor and developer of the Miami Beach Monorail Consortium”. Photos courtesy Miami Beach Monorail Consortium https://t.co/keZvGZ6eKj pic.twitter.com/eIa6S6KtHp

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) October 20, 2020