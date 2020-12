La policía arrestó a tres hombres acusados de robar sus objetos de valor a punta de pistola a dos turistas adolescentes en un concurrido tramo de Miami Beach.

El robo ocurrió en el área de la Avenida Collins cerca de la calle 11 justo antes de las 10:00 p.m., el lunes.

Una fuente cercana a la investigación dijo que las víctimas adolescentes estaban en la ciudad de vacaciones desde Beverly Hills, California, y se alojaban en el Hotel Loews.

Según el informe policial, las dos víctimas fueron abordadas y seguidas antes de que un hombre “pusiera una pistola negra en la espalda de una de ellas y lo inmovilizara contra un vehículo que estaba estacionado”.

A un adolescente se le ordenó que entregara una prenda de ropa exterior muy cara. En su informe, los detectives dijeron que los ladrones le dijeron a una víctima “que se quitara su chaqueta roja Moncler”, al tiempo que le pidieron que le diera su billetera”.

Two teens visiting Miami Beach were robbed at gunpoint Monday, forced to give up a $2,000 Moncler jacket and a $500 Givenchy wallet according to police. They were followed as they walked down Collins blocks from where they were staying at the Loews Hotel. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/QI8CnyrMda

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 23, 2020