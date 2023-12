Santuario de Florida recauda fondos en Art Basel Miami con… ¡pinturas hechas por chimpancés!

Frivolidad, espectáculo y capacidad para darle vueltas a la tuerca de la creatividad y superarse cada año. Art Basel Miami tiene muy bien definido su sitial, como la feria internacional de arte contemporáneo más completa de Norteamérica.

En esta edición de 2023, Art Basel se desarrolla en el Miami Beach Convention Center, hasta el próximo 10 de diciembre. Los amantes de este festival artístico, celebridades y público en general esperan ansiosos las excentricidades que los asombren en esta puesta en escena.

Sin embargo, ya está haciendo ruido una colorida exposición de 52 cuadros. La muestra tal vez no supere en extravagancia a la obra de 2019: la banana pegada a la pared con cinta adhesiva del artista italiano Maurizio Cattelan.

Tampoco viene a competir con la pieza de 2022: el cajero automático que ranqueó los fondos económicos de quienes introdujeron su tarjeta. Esta vez, el primer lugar de creatividad lo está liderando una muestra benéfica que busca recaudar fondos para una causa loable.

The B-52’s hosting an exhibit at Punk Rock Museum of art by chimpanzees https://t.co/9EMyTt3fw2 pic.twitter.com/6oH2TLqZlA

Música y pintura en su máxima expresión ¡animal! Se trata de unos óleos que elaboraron los miembros de la agrupación pop “B-52” en colaboración con un grupo de chimpancés.

Esta singular y creativa iniciativa busca recaudar fondos para el santuario Save The Chimps de Florida. La muestra lleva por nombre “The B-52s and Save the Chimps Wild Planet Collection”.

El santuario, uno de los más grandes del mundo, brinda atención a más de 220 primates rescatados de laboratorios médicos y de la industria del entretenimiento.

Las piezas fueron creadas durante un período de seis meses a principios de 2023. Los miembros de la banda pop “B-52”: Kate Pierson, Fred Schneider y Cindy Wilson pintaron las capas base de estos lienzos.

Luego, los enviaron a Art Santa Fe, donde se alojaban animales rescatados de un laboratorio de Nuevo México. Allí, 16 chimpancés con nombres como Brandy, Lisa Marie, Kramer y Marlon agregaron pinceladas con combinaciones de colores especificadas por la banda.

El proyecto presenta 52 pinturas acrílicas, pigmentadas con colores que evocan las brillantes portadas de los discos del grupo. Cada pieza lleva el nombre de una canción o letra de “B-52”.

Además, cada cuadro está firmado por el miembro de la banda que pintó su capa base y su precio oscila entre 750 y 5 mil dólares.

Esta no es la primera vez que B-52 y Save the Chimps se unen en una colaboración pictórica. En agosto de este año, elaboraron unas 30 piezas que se exhibieron en el Museo Punk Rock de Las Vegas.

Did you know some Chimpanzees like to paint?

🎨 On November 30th, I will be curating an abstract art exhibit of paintings, created by Chimpanzees from @SaveTheChimps pic.twitter.com/LECuOuBVbc

— KB NFT QUEEN (@karenbystedt) October 24, 2022