Los meteorólogos alertaron que una perturbación tropical en el Caribe podría convertirse en Fred, la sexta tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Por tal motivo, se emitieron alertas para las Antillas menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití.

Potential Tropical Cyclone #Six Advisory 1: Disturbance Approaching the Lesser Antilles Forecast to Become A Tropical Storm Tonight. Tropical Storm Watches Issued. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 9, 2021

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema tropical tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 Km/h) y se encontraba en la tarde del lunes a 165 millas (260 km) al este-sureste de Dominica y a 205 millas (330 Km/h) al sureste de Guadeloupe, reportó ElNuevoHerald.

NHC will initiate advisories on Potential Tropical Cyclone Six, located just east of the Lesser Antillies, at 500 PM AST (2100 UTC). — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 9, 2021

“Se pronostica un fortalecimiento gradual y se espera que la perturbación se convierta en tormenta tropical (en la noche del lunes)“, vaticinó el NHC.

El Servicio Nacional de Meteorología de Miami (NWSMiami) informó en cuanto a la Florida que si bien los “impactos exactos siguen siendo inciertos en este momento, es posible que ser produzcan lluvias intensas y generalizadas en todo el sur de Florida a fines de esta semana hasta este el fin de semana”.

2pm EDT 9 Aug — Recent satellite wind data indicates the system 100 miles ENE of Barbados lacks a well-defined center. A tropical depression is still likely to form today or tonight as the low moves WNW at 10-15 mph through parts of the Lesser Antilles.https://t.co/NERCKLZFZm pic.twitter.com/8SfewjbrG7 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 9, 2021

El jefe de meteorología de CBS4, Craig Setzer, dijo que el cono a cinco días incluirá una parte del sur de la Florida y de los Cayos.

There is now a high chance for the disturbance located 150 miles east of Barbados to develop into a tropical depression within the next couple of days. More info: https://t.co/NERCKMhgQU pic.twitter.com/6QmKJyxSPz — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 9, 2021

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para Martinique, Guadeloupe, Dominica, Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques, las Islas Vírgenes estadounidenses y para la costa sur de República Dominicana desde Punta Palenque y toda la costa norte hasta la frontera con Haití.

We continue to monitor two disturbances in the central Atlantic for potential development. The westernmost system is expected to cross a portion of the Lesser Antilles by late Monday. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/TT0uogE3Vr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 8, 2021

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 mph y en esta trayectoria se movería sobre una zona del sur de las Antillas menores, pasaría cerca de las Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico el martes para proseguir hacia República Dominicana y Haití el miércoles.

El sistema tropical arrojará de 2 a 4 pulgadas de lluvia en las Antillas menores, las islas Vírgenes y Puerto, con cantidades aisladas de 6 pulgadas, que pueden ocasionar inundaciones repentinas y potenciales deslizamientos de tierra.

En República Dominicana caerían de 3 a 6 pulgadas de lluvias.

We are monitoring two disturbances over the central tropical Atlantic with the potential for development over the next several days. More info: https://t.co/m9946DGzPQ pic.twitter.com/ULNX6H43C6 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 8, 2021

El NHC informó que las lluvias y actividad de tormenta asociadas con otra área de baja presión a 100 millas al este de las Antillas menores han disminuido y las condiciones ambientales se tornaron menos favorables, por lo que ya no espera que se transforme en una depresión tropical.

Los meteorólogos han dicho que en agosto aumenta la actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico porque la temperatura de la superficie del mar continúa subiendo y la cizalladura del viento en algunas áreas comienza a disminuir.

https://www.youtube.com/watch?v=uLhIKnosyaU

La Florida fue azotada a inicios de julio por la tormenta tropical Elsa que tocó tierra en el condado Taylor, en el noroeste, antes de convertirse en el el primer huracán de este año en la cuenca atlántica.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su siglas en inglés) ha pronosticado una temporada activa por encima del promedio, pero no tan intensa como la de 2020 cuando se batieron récords.

El pronostico actualizado de la NOAA es de 15 a 21 tormentas con nombre, de las que entre 6 y 10 podrían llegar a la categoría de huracán, y de estos 3 a 5 pueden ser mayores con categoría 3, 4 o 5 en la escala de intensidad Saffir-Simpson.