Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden se mostró firme y prometió que defenderá el derecho al aborto frente a una polémica ley del estado de Texas que entró en vigor recientemente y que prohíbe a las mujeres elegir acabar con su embarazo a las seis semanas de gestación.

El mandatario Joe Biden consideró que la ley texana “viola flagrantemente el derecho constitucional” al aborto que fue establecido en 1973 por la Corte Suprema en el caso “Roe contra Wade”, pero no llegó a anunciar acciones legales de su Gobierno contra la ley, como ha ocurrido con otras iniciativas estatales para restringir el aborto. Reseñó EFE.

Texas SB8 will impair women's access to health care and, outrageously, deputizes private citizens to sue those they believe helped another person get a banned abortion.

It's a blatant violation of the right established under Roe V. Wade. We will protect and defend that right.

— President Biden (@POTUS) September 1, 2021