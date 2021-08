Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, se ha mostrado más favorable al diálogo como una opción para solucionar la crisis de Venezuela, pero se reserva las sanciones de la era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener a los representantes de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones.

Las sanciones, que Washington empezó a aplicar en 2015 y que se multiplicaron durante la Administración de Trump (2017-2021), han alcanzado a Maduro, su círculo más cercano y a funcionarios y entidades como la estatal Petróleos de Venezuela, de la que depende gran parte de los ingresos venezolanos.

Esta política, liderada por Estados Unidos y replicada por Canadá y la Unión Europea, ha reducido la capacidad de maniobra financiera del gobierno de Venezuela, un país ya golpeado por una crisis económica y política cocinada al calor de la caída de los precios del petróleo, que desde 2014 están por debajo de los 100 dólares por barril.

The announcement of negotiations between Venezuela’s democratic opposition and the Maduro regime is a welcome first step toward restoring democracy. We join the EU and Canada in urging parties to reach enduring agreements that lead to the democratic future Venezuelans deserve.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 14, 2021