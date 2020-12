Todo el catálogo de canciones de Bob Dylan, que se remonta a 60 años y está entre los más preciados junto al de los Beatles, será adquirido por Universal Music Publishing Group.

El acuerdo cubre los derechos de autor de 600 canciones, incluyendo “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are a-Changin”, y “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Tangled Up In Blue”.

“Brillantes y conmovedoras, inspiradoras y bellas, perspicaces y provocativas, sus canciones son intemporales, tanto si fueron escritas hace más de medio siglo como si fue ayer”, dijo el presidente y director general de Universal Music Group, Sir Lucian Grainge.

Este anuncio se produce unas semanas después de las reflexiones del cantautor sobre el antisemitismo y las letras de canciones inéditas vendidas en una subasta por un total de 495.000 dólares.

Dylan, que llegó a la conciencia del público en la ciudad de Nueva York a principios de los años 60, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.

En el año 2016 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, el primer compositor en recibir tal distinción.

