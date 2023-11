Atleta trans en equipo femenino desata polémica investigación en escuela de Broward

La inclusión de la comunidad LGBT+ es uno de los temas en la agenda de los activistas por los derechos. Esta lucha se vive en diferentes facetas de la vida, incluso en las escuelas donde niños y jóvenes sufren el rechazo y la discriminación por su cultura, físico e incluso la orientación sexual.

Monarch High School, ubicada en 5050 Wiles Rd, Coconut Creek en Broward, fue escenario de una supuesta exclusión que los estudiantes no pasaron por alto. Un grupo de ellos alzó la voz y decidió defender al director de la institución, quien fue reasignado por permitir la participación de un atleta transgénero en el equipo femenino.

El funcionario identificado como James Cecil y parte de su equipo ahora están bajo una investigación a la cual se refirieron autoridades de las Escuelas Públicas del Condado de Broward. La medida fue motivada tras una denuncia recibida en vísperas de Thanksgiving y apuntó hacia una niña que participaba en el equipo de voleibol, pese a haber nacido con el sexo masculino.

“Nadie es culpable de nada ahora, queremos asegurarnos de investigar bien”, expresó el superintendente de las escuelas públicas de Broward, Peter Licata, según citó NBC Miami. Pero sus palabras solo desataron malestar dentro de la comunidad estudiantil, que la tarde del martes 28 de noviembre realizó una protesta masiva.

El grito a toda voz fue por el regreso del director Cecil quien ahora está reasignado a tareas no escolares. “Que vuelva Cecil, que vuelva Cecil”, mostraban varias pancartas. En otros de los carteles se expresaba apoyo a la comunidad transgénero: “Las vidas trans también importan”.

El superintendente intentó calmar los ánimos con un extenso comunicado donde además negó que la medida contra el director de la institución se relacione con supuestas denuncias de participación inadecuada en los equipos deportivos. “Estamos comprometidos a brindar a todos nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo”.

NEW – Students at Monarch High School in Coconut Creek, FL have staged a walk out after staff were removed for allowing a trans child to play volleyball.

The students are protesting Florida’s anti-trans laws which ban them from participating in athletics. https://t.co/Lxom77V44t pic.twitter.com/ff74YclNBW

— Miami Against Fascism 🌴☕️ (@MIAagainstFash) November 28, 2023