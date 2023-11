Cayos de Florida: Video cuestiona acción de policía que aplicó taser a joven accidentado

La noche de ese julio de 2022 sigue en la mente de Jordan Rivero. El joven con entonces 19 de años tuvo la experiencia más terrorífica de su corta vida, no solo por el accidente automovilístico que sufrió en la ruta US1 en Tavernier, en el condado de Monroe, cuando regresaba de los Cayos de Florida, sino por el ataque que dijo haber sufrido por parte de policías que acudieron aparentemente a su rescate.

Un año después, está decidido a enfrentar a la justicia. Fue así como reveló nuevos detalles en la demanda presentada contra la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, el Sheriff Rick Ramsay y tres agentes.

Los uniformados involucrados en el caso protagonizan un video obtenido por la cámara corporal del policía y divulgado hace unos días por el portal DailyMail. En la sucesión de imágenes, se ve también al joven con ropas ensangrentadas y quejándose del dolor, tras el accidente del vehículo en el que se trasladaba junto a otros tres amigos.

Ese día, las patrullas acudieron al llamado y al llegar bordearon el área, pero en lugar de socorrerlo le pidieron que se tirara al suelo. Luego comenzaron a golpearlo y finalmente un agente, al que identificaron como Dyllon Hansen, le disparó con su pistola taser para inmovilizarlo. Jordan Rivero cayó con todo el peso de su cuerpo al asfalto, lo que le provocó una lesión cerebral.

Tras reaccionar a la descarga eléctrica, siguió suplicando por ayuda mientras lo arrestaban. Luego lo trasladaron al Hospital Mariners en Tavernier donde le dieron los primeros auxilios. Su condición crítica ameritó una movilización en helicóptero al Hospital Kendall en 1750 SW 40th St, Miami donde tuvo que ser reanimado hasta tres veces.

Monroe County, FL.

•Jordan Rivero (22) passenger in a car crash.

•Disoriented & confused.

•Not under arrest.

•Attempts to walk away from police & rescue.

•Police restrain.

•Mr. Rivero pushes cops and tries to leave.

•Tased by deputy.

•Justified use of force? pic.twitter.com/Bf9aKx6g48

— police.law.news (@policelawnews) November 21, 2023