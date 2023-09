Bubba, el caimán de apoyo emocional que ayuda a niños autistas en Florida

Los animales de apoyo emocional son una alternativa de apoyo cada vez más común. Los perros, gatos y hasta aves pueden ofrecer ayuda a personas que necesiten ese empujón para sobrellevar situaciones intensas. Sin embargo, hay muchos otros que aunque no lo parezcan, pueden serlo también.

Cuando pensamos en los caimanes, usualmente nos imaginamos animales salvajes e incontrolables. Los reyes del pantano no suelen ser los más amigables, pero en Florida, parece que al menos uno de ellos, se ha convertido en el mejor apoyo para los niños con autismo.

En un día soleado en la Gulf Coast School for Autism, en la ciudad de Panama City en Florida, una figura extrañamente adorable capturó la atención de los estudiantes. No era un perro o un gato, sino Bubba, un caimán de apoyo emocional de 27 años.

Con 7 pies de largo y 200 libras de peso, Bubba es una peculiar criatura que ha estado visitando la escuela durante los últimos ocho años. El reptil brinda a los niños una oportunidad única de aprender sobre la vida silvestre. Además los ayuda a superar los desafíos sensoriales en un entorno seguro y educativo.

La Gulf Coast School for Autism decidió abrazar la idea de utilizar animales de apoyo emocional, como Bubba. Buscan ayudar a sus estudiantes a enfrentar sus desafíos de una manera única y efectiva. Los niños autistas, en particular, pueden tener problemas sensoriales que dificultan su interacción con el mundo que les rodea.

Es entonces cuando entra Bubba, que con su imponente presencia y escamas rugosas, se convirtió en un aliado inusual pero efectivo. El caimán ha logrado ayudar a los estudiantes a superar esos obstáculos tan difíciles en sus vidas.

Kuryn Wheeler, subdirectora de la escuela, explicó la importancia de esta experiencia: “Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes conozcan a los animales y experimenten de forma práctica, pero segura, para que puedan aprender lo que estos son capaces de hacer”.

El zoólogo David Dawe, quien colabora en esta iniciativa, destacó a WMBB el comportamiento excepcional de Bubba: “Es un milagro que esté tan bien educado, tumbado en su ‘mesa de trabajo’, dejando pacientemente que los niños lo acaricien”.

Bubba the alligator was pretty amazing. “This is awesome!” @CoonleyES @2ndCougars pic.twitter.com/N3ZGKE2MlC

— Sam Carpenter (@CarpenterCougar) February 10, 2017