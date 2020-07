Cinco candidatos a la alcaldía de Miami-Dade se dieron cita en el debate de Univision 23, en el que respondieron a los temas más urgentes del condado, como lo es el dramático aumento de contagios por el coronavirus que, al día de hoy, se elevan a 72,317 casos y 1,202 muertes.

Por redacción MiamiDiario

Esteban Bovo, Daniela Levin Cava, Xavier Suárez, Alex Penelas y Monique Barley también sostuvieron sus posturas en temas de transporte, inmigración, vivienda asequible, entre otros temas de gran importancia para los habitantes del condado, reportó Univision.

Cabe señalar que el candidato Carlos De Armas, no aparecerá en la papeleta, por lo que no fue parte de este debate. Por su parte, la precandidata Ludmilla Domond, quien estaba confirmada para este evento, canceló su participación minutos antes por cuestiones de salud.

CORONAVIRUS

Bovo: Aún cuando existe una gran incertidumbre de cómo se llevaría a cabo la Convención Nacional Republicana, Esteban Bovo respondió que si fuese alcalde de Miami-Dade y el evento se lleva a cabo en ese condado, lo haría bajo estrictas medidas de seguridad, donde garantice el uso de mascarillas y el distanciamiento social. “Como alcalde sería sincero con el pueblo: Si queremos asegurarnos debemos tener una conducta donde haya que usar máscaras y distanciamiento social y no se puede ser confuso en los mensajes como se ha hecho”, garantizó.

Levin: “La pandemia sigue destrozando las familias. La nueva alcaldesa tiene que actuar con urgencia para manejar la crisis. Las ideas de ayer no sirven”, comenzó. Sin embargo, aunque confesó que debe de haber un balance entre economía y salud, destacó que se debe abrir la economía con un plan salubrista. “(Ahora mismo) los comerciantes tienen que dar dos pasos atrás. Estoy lista para desde el primer día tener un director médico que de consejos para proteger la salud y abrir la economía a tiempo”.

Penelas: Sostuvo que para lidiar con los dramáticos números de positivos se debe “ser líder y levar un mensaje consistente. (Hay) trabajar de cerca con colegas municipales hemos visto mensajes conflictivos y inconsistentes”. Además, subrayó que el rastreo (contact tracing) debe de comenzar a hacerse ya.

Barley: Debido a las ordenes de cierre, comerciantes, dueños de restaurantes y otros, amenazan con violar las leyes para poder subsistir en medio de la pandemia, Barley entiende darle tiempo suficiente a este sector, para que puedan acomodar sus finanzas y acomodar la cabida de visitantes ante la nueva realidad, es la manera correcta de lidiar este asunto en medio de la pandemia.

Suárez: La llegada del coronavirus desplazó a miles de trabajadores a acogerse al desempleo, que en este estado, hoy día, sigue presentando grandes problemas para los desempleados que solicitan el beneficio por ley. El candidato expresó que hablar con el gobernador y presentarle los problemas que han enfrentado los desempleados “esa es la cosa que debe hacer un alcalde y lo hicimos. Pero si el estado no lo hace correctamente, el condado tiene que inmiscuirse y resolver”.

TRANSPORTE

Barley: “No es justo que los ciudadanos no hayan recibido el método de transporte que se les prometió. Me encantaría ver esas rutas que fueron prometidas. Me gustaría crear ciclovías para los ciclistas”, propuso Barley quien se crió en el condado y reconoció pasar desafíos para moverse. Agregó a sus posturas que debe haber un sistema de transporte apropiado para los ciudadanos y turistas. “Es bochornoso”, exclamó al tiempo en que explicaba el mal manejo que han desempeñado los políticos de la zona. De igual manera aseveró que eliminaría el sistema de peajes pensando en las familia que viven “cheque a cheque”.

Levin: Para aplacar la congestión vehicular en el condado expuso que “debemos seguir mejorando el tránsito de primeria clase”. Contó sobre un plan -Better Bus Project- que se ha visto atrasado por el covid-19. “Con eso vamos a mejorar las rutas de más frecuencia”. Indicó además que el semáforo coordinado es un contrato que está vigente y estaría impulsando próximamente.

Suárez: Está de acuerdo en no poner más peajes ni aumentar el costo de estos, “cosa que llevo batallando por 15 o 20 años en todos los sentidos”. También señaló que no debe cobrarse por utilizar la vía “rápida” que tiene un costo adicional.

Penelas: En cuanto al proyecto para unir Downtown con Miami Beach, aseguró que es “importante”, pero criticó que los “intereses especiales que están controlando Miami-Dade. Estas reuniones secretas en la China […] Me preocupa. Si realmente queremos un corredor que conecte con el centro de gobierno debe ser el mismo tipo de tecnología que no sea metrorail”.

Bovo: Cuando a nivel federal existen intereses de desembolsar dinero para que fluya el sistema de transporte público en la zona, se necesitaría un plan elaborado para que este dinero llegue. “Se necesitaría crear la base primero, para crear los usuarios y venga el gobierno federal a ayudarlos”, refirió.

INMIGRACIÓN

En este tema, solo se le hizo la pregunta a tres candidatos y fue la siguiente:

– Las autoridades locales han rehusado hacer cumplir la prohibición contra las ciudades santuario, ¿qué posición oficial asumiría usted como alcalde(sa) del condado con relación a los miles de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Miami-Dade?

Suárez: Ante la posición de las autoridades no proteger las ciudades santuario, Suárez esbozó que si llegara a ser alcalde “debemos, siempre, estar dispuestos a darle información al gobierno federal […] Nunca siendo policías de inmigración”.

Levin: “No queremos enforzar las leyes federales, debemos de usar las fuerzas federales para esto. La policía tiene que ganar la confianza de la ciudadanía. Bajo de mis instrucciones la policía no participa como investigadores de inmigración”, dijo en su turno.

Bovo: “Esta nación le ha abiertos los brazos a todo el mundo por igual y espero que nunca cambie, pero hay una diferencia entre inmigración legal e ilegal. Bajo mi mando la policía de Miami-Dade no va hacer la función de inmigración. Me opongo a la cuidad santuario […] si una persona está ilegalmente en ete país y comete un crimen hay que cooperar con las agencias federales. No puedes estar aquí ilegalmente y encima de eso cometer errores y crímenes en nuestra comunidad”, destacó Bovo, siendo el único candidato, dentro del debate, que está en contra de las ciudades santuario.

VIVIENDA ASEQUIBLE

En este tema, solo se le hizo la pregunta a tres candidatos y fue la siguiente:

– La falta de vivienda asequible está empujando a la población a vivir cada vez más lejos de sus centros de trabajos y a muchos jóvenes no les queda otra opción que migrar, ¿cuál es su plan para atacar el proble de vivienda en Miami-Dade?

Barley: “Yo no creo que tengamos una falta de vivienda. Lo que necesitamos es más control del alquiler, no permitir que los propietarios aumenten cada vez que quieren o todos los años. Estoy a favor de la vivienda pública para ayudar a las familias de bajos recursos. También ayudar a que más personas tengan sus propias viviendas”, especificó.

Penelas: Motivó a la preservación de unidades accesibles “que se están perdiendo en manos de inversionistas”. Invitó a conocer cómo el gobierno, en todas sus esferas, utilizan las tierras disponibles para construcción.

Suárez: “La ciudad de Miami tiene 17 acres que están desarrollando viviendas costeables con terrernos propios. En mi distrito tengo planeamiento, usando, en muchos casos, sociedades con el sector privado”, precisó. A su vez, mencionó que cerca de su oficina habrá disponible unas residencias “casi, casi, costeables para cualquier persona”.

