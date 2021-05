Recientemente el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió que las empresas, escuelas y entidades gubernamentales exijan pruebas de vacunas contra el Covid-19.Entre ellas las compañías de cruceros

Esta decisión de DeSantis ha generado un caos en la empresa Norwegian Cruise Line Holdings, quien expresó que tras esta medida podrían dejar de operar en el estado.

“Al final del día, los cruceros tienen motores, hélices y timones, y Dios no quiera que no podamos operar en el estado de Florida por cualquier razón, entonces hay otros estados desde los que operamos”, dijo Frank Del Rio, director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings.

Norwegian Cruise Line Holdings will start its engines and sail off to new ports if Florida won’t allow it to make vaccination against COVID-19 a requirement for boarding. Why Norwegian Could Consider Leaving Florida Frank Del Rio — CEO of the company that https://t.co/UMFKNXGQJ2

— Cruise Blog UK (@cruisebloguk) May 7, 2021