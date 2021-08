Dos nuevos brotes de Salmonela se registraron en California y otras 16 entidades de EE.UU, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Se pudo conocer que los brotes están relacionados con carnes al estilo italiano.

Las personas en ambos brotes informan haber comido salami, jamón seco (prosciutto) y otras carnes que se pueden encontrar en aperitivos o embutidos antes de enfermarse.

De acuerdo con los CDC, 36 personas estaban enfermas en 17 estados y 12 personas han sido hospitalizadas en relación con el brote. No se han reportado muertes, reportó Npr.

SALMONELLA OUTBREAK UPDATE: Do not eat, sell, or serve Fratelli Beretta brand prepackaged uncured antipasto trays with “best by” dates on or before February 11, 2022. Latest info: https://t.co/K29bRrd7Gb. pic.twitter.com/0QUql8C2wC

— CDC (@CDCgov) August 26, 2021