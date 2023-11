Compras anticipadas del ‘Black Friday’ dieron inicio a la temporada navideña en Florida

El ‘Black Friday’ marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Este día, célebre por sus grandes descuentos y promociones, atrae a millones de consumidores ansiosos por obtener los mejores precios en una amplia variedad de productos.

En el día de compras más concurrido del año, los clientes aprovecharon las ofertas anticipadas en Thanksgiving para visitar los centros comerciales desde el jueves en la noche.

Este fenómeno de masas ha llevado a situaciones caóticas en algunos casos, donde los compradores arremeten contra las puertas de las tiendas en su afán por ser los primeros en ingresar.

Estas compras navideñas durarán cinco días, para que todos tengan tiempo de ir tachando artículos en sus listas de compras. Desde cepillos de dientes eléctricos hasta freidoras y televisores.

‘Black Friday’ en Florida

Lo cierto es que los compradores están listos para gastar, así lo demostraron en diversas tiendas de Florida. Mientras que algunos se marchaban con sus codiciados objetos caros, otros se tomaron su tiempo para reflexionar y probar los productos antes de comprometerse.

Muchos se fueron con los carritos llenos, pero sobre todo, con el corazón contento, después de haber pasado tiempo de calidad con la familia durante las vacaciones de Acción de Gracias.

“Yo vengo a comprar un televisor de 64 pulgadas porque está en oferta y si lo compro en temporada regular me sale casi en 500 dólares. Ahora lo voy a conseguir por 249 dólares que es mucho mejor”, aseguró un cliente al medio WSVN.

Este año, las ofertas también incluyen precios bajos en teléfonos inteligentes, incluido el nuevo iPhone 15 de Apple y aunque las compras en línea han ganado popularidad en los últimos años, muchos prefieren la experiencia en la tienda física.

“Ahora compramos mucho por Internet, entonces las personas no vienen tanto a las tiendas. Es más cómodo comprar desde la casa que venir aquí. En un día como hoy que todo está cerrado, vine a ver; pero rebajas, hay muy pocas. Así que he venido para entretenerme”, señaló al portal Telemundo, Carlos Díaz, residente del sur de Florida.

The Dadeland Mall y Sawgrass abrieron el viernes 24 de noviembre a las 6 de la mañana. Mientras que The Falls dio la bienvenida a los compradores una hora después. Aventura Mall y Dolphin Mall, por su parte, recibieron a los clientes a partir de las 8:00 a.m.

Otros centros comerciales como Shops at Merrick Park, Brickell City Center y Westland Mall también tendrán múltiples ofertas en sus instalaciones.