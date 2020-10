Este jueves 29 de octubre el candidato presidencial, Joe Biden habló sobre la importancia de las próximas elecciones a cientos de seguidores en un acto de campaña en Coconut Creek.

En un evento de campaña en el Campus Norte del Broward College, instó a a los partidarios del sur de Florida a votar, porque el destino de la elección podría estar dentro del Estado del Sol.

“Aquí mismo en Florida, depende de ti. Tú tienes la llave (…) Si Florida se vuelve azul, se acabó”, señaló.

Durante el evento los participantes fueron vistos usando máscaras y practicando el distanciamiento social.

“Estoy aquí para apoyar una gran entrada (…) Estoy aquí para apoyar los derechos de reproducción y los derechos de las mujeres. Estoy aquí para apoyar el manejo de una pandemia que está matando a partes de nuestra comunidad y a nuestros ancianos”, dijo la partidaria de Biden, Misty Brown.

En las afueras del recinto, un par de docenas de seguidores de Trump coreaban, sostenían carteles y agitaban banderas. Pocos de ellos llevaban máscaras y cumplían con las medidas de seguridad.

“Esto es seguro en comparación con los otros eventos que la otra parte está haciendo (…) Me alegra ver a todos usando máscaras. Me alegra ver que todos se toman la pandemia en serio“, comentó Biden.

About 200 cars here in Coconut Creek, Fla., ahead of Biden’s drive-in event. pic.twitter.com/GRpgFwBtaW

— Ken Thomas (@KThomasDC) October 29, 2020