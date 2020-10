La muerte de la icónica estrella de James Bond, Sean Connery, fue confirmada por su familia este sábado, después de haber estado “indispuesto durante algún tiempo”, señaló el hijo a a la BBC.

Por Redacción MiamiDiario

El hijo de Connery, Jason, comentó que su padre murió tranquilamente mientras dormía durante la noche en las Bahamas, también señaló que su padre “tenía a muchos de su familia que podrían estar en las Bahamas a su alrededor” cuando murió.

“Todos estamos trabajando para entender este gran evento, ya que sólo ocurrió hace poco, a pesar de que mi padre ha estado enfermo durante algún tiempo”, resaltó.

Este es un día triste para todos los que conocieron y amaron a mi padre, es una gran pérdida para todas las personas del mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor.

La legendaria carrera de actor de la estrella escocesa abarcó décadas, pero fue más conocido por ser la primera persona en interpretar a 007. Connery interpretó al agente secreto en siete películas entre 1982 y 1983 – Dr No, You Only Live Twice, From Russia With Love, Thunderball, Diamonds Are Forever, Goldfinger y Never Say Never Again – y está considerado como el mejor actor en interpretar a Bond.

En 1988, cinco años después de su última película de Bond, Nunca digas nunca más, Connery ganó el Oscar al mejor actor secundario por su papel en Los Intocables. Otros papeles clásicos incluyeron papeles en Indiana Jones y la última cruzada, Asesinato en el Orient Express, Highlander, The Rock, Buscando a Forrester y La caza del Octubre Rojo.

También le ofrecieron dos papeles icónicos, el de Gandalf en El señor de los anillos, y el del arquitecto en La matriz, pero los rechazó porque no entendía los guiones.

Finalmente en 1999, recibió un premio por toda una vida de logros con un honor del Centro Kennedy, y al año siguiente, fue nombrado caballero por sus servicios al cine y al drama. Además de estos honores, también fue nombrado el Mayor Escocés Viviente en una encuesta de 2004, y la revista People lo llamó el Hombre Más Sexy Vivo en 1989 y el Hombre Más Sexy del Siglo diez años después.

Con información de foxnews

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami