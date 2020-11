La llegada de los fleets o historias a la aplicación Twitter los usuarios se han dado a la tarea de encontrar todos los errores en la nueva configuración.

Ahora, el gran problema es que las fleets todavía pueden ser vistas después de que se supone que desaparecen y la gente quiere respuestas.

“Las fleets te dan el poder de usar e interactuar con Twitter de una forma totalmente nueva, justo en el momento. Las flotas te permiten compartir pensamientos fugaces o transitorios, y después de 24 horas, desaparecen de la vista (…) Comparte pensamientos personales en el momento con tus seguidores, sin reacciones públicas. Los autores de flotas pueden ver quiénes ven sus flotas, incluyendo las cuentas con Tweets protegidos, haciendo clic en sus flotas y tocando el texto Seen By en la parte inferior”., dijeron en su blog.

Ante esta falla parece que Twitter está volviendo a replantearse la función para encontrar una manera de hacer que los mensajes desaparezcan después de 24 horas como se anunció. La debilidad del código permitió a la gente acceder y descargar los fleets de otro usuario sin notificar a la parte que estaba descargando sus mensajes.

Un portavoz de Twitter le dijo a Tech Crunch, “Somos conscientes de un error accesible a través de una solución técnica en la que algunas URL de medios de comunicación de la flota pueden ser accesibles después de 24 horas. Estamos trabajando en una solución que debería ser implementada en breve”.

full disclosure: scraping fleets from public accounts without triggering the read notification

the endpoint is: https://t.co/332FH7TEmN

— cathode gay tube (@donk_enby) November 20, 2020