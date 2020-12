El COVID-19 ha cambiado muchas cosas, y a veces puede ser difícil saber qué está abierto, qué está cerrado, y qué reglas hay que obedecer durante la llamada “nueva normalidad” en South Beach.

Por redacción MiamiDiario

A continuación, le mostramos una guía que le puede ayudar a disfrutar de las diversiones y de la vida de Miami Beach, siempre con la mascarilla puesta

Sí, lo tiene. El Condado Miami-Dade entero permanece bajo un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 a.m. todos los días. En la orden se incluye áreas como South Beach, Wynwood, el downtown de Miami, y La Pequeña Habana.

Para el Día de Nochebuena y el Día de Nochevieja, el toque de queda se extiende hasta la 1 a.m.

Este jueves, la nueva alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava anunció el relajamiento del toque de queda, y dijo que la policía no detendrá a nadie que se dirija a su casa después de la 1 a.m., pero sí estará “vigilante” de cualquier reunión que haya después del toque de queda.

El relajamiento del toque de queda tiene lugar una semana después que varios funcionarios de Miami Beach le pidieron al condado que aliviara la medida en la ciudad durante el Día de Nochebuena, el Día de Nochevieja y el fin de semana de Año Nuevo.

En lo que se refiere a las mascarillas, todo el mundo tiene que llevar puesta una en público, tanto bajo techo como al aire libre, para de este modo protegerse a sí mismo y a los demás del COVID-19. El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en todo el condado. Entre las excepciones están los niños menores de dos años, y las personas que tengan dificultad para respirar debido a una condición de salud crónica.

Aunque se puede multar a aquellas personas que no usen una mascarilla, no hay que pagarla de inmediato. Los funcionarios tendrán que esperar que expire una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis donde suspenda las multas por no usar una mascarilla, entre otras cosas, antes de poder cobrar el dinero.

En Miami Beach, la policía solo entregará una notificación si el infractor se niega a llevar puesta una mascarilla. Las notificaciones conllevarán una multa de $50 que se cobrará después que expire la orden ejecutiva de DeSantis, cuya fecha aún no se ha determinado. La policía hará cumplir la orden para usar la mascarilla en áreas comerciales de toda la ciudad.

Las playas, los clubs y los bares están abiertos. También los parques y otro sitios de recreación de Miami-Dade como cines, boleras y gimnasios.

Sin embargo, nada será como antes.

Las mascarillas deben llevarse puestas en las pistas de baile de los clubs de todo Miami-Dade, entre ellos los de Miami Beach. Se prohíbe sentarse en el bar.

Si piensa ir a la playa, asegúrese de llevar una mascarilla. Aunque las playas y parques están abiertos para actividades de recreación limitadas, como nadar y correr, todavía habrá que respetar las reglas de distanciamiento social y mantenerse a seis pies de distancia de otras personas. De igual modo, hay que usar una mascarilla si no está en el agua.

Si hay algún sitio en específico que quiera visitar, llame con antelación para ver si está abierto, y si su horario ha cambiado. Mango’s Tropical Cafe, por ejemplo, un lugar favorito de South Beach durante casi 30 años, seguirá cerrado durante la pandemia.

