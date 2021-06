Se acerca el fin de semana y quiere hacer un plan diferente fuera de Miami. Pues a pocos kilómetros de la “Ciudad del Sol”, hay algunos sitios que se catalogan espectaculares en Florida.

Estas urbes pequeñas tienen la particularidad que se pueden visitar en corto tiempo y ofrecen un ambiente colonial que se vivía en las épocas de antaño.

Ubicada en el condado de Volusia, DeLand fue fundada en a originalmente en 1876 y se caracteriza por ser una urbe llena de historia.

Allí podrá visitar desde la institución de educación superior más antigua del estado, la Universidad Stetson, hasta los diversos museos de arte y tiendas.

Ahora si quiere es pasar un momento agradable en una playa paradisiaca, Isla Morada, es el sitio predilecto.

Conocida por ser la Meca de la pesca y la exploración de los arrecifes de coral en Florida, Isla Morada siempre está repleta de cosas que hacer. Visite el Museo de Historia del Buceo o incluso el Parque Estatal Histórico Indian Key, con ruinas del siglo XIX.

Ahora si desea estar en un paraje mixto entre playas y pinos Dunedin, es el lugar ideal.

Este lugar está lleno de belleza natural en casi todas las direcciones. Desde las playas hasta los bosques de pinos, la belleza del océano en Honeymoon Island State Park, siempre puedes encontrar algo que hacer al aire libre en Dunedin.

