Daniela Rivera nació el 27 de septiembre de 1993 en Medellín. Desde pequeña sentía una gran pasión por el modelaje, me gustaba realizar reinados en mi casa con mis amigas, por lo que mis padres decidieron llevarme a diferentes academias de modelaje y reinas para prepararme.

A los 17 años me gradué como modelo profesional y comencé a trabajar para marcas de ropa en sesiónes de fotos y desfiles, participé haciendo trabajos de protocolo con diferentes marcas y en diferentes ferias importantes de la ciudad, adicionalmente participe en videos musicales de artistas locales e internacionales.

Un hecho importante que cambio mi carrera fue mi relación con el cantante Lorduy (integrante de Piso-21), ya que en el año 2014 tuvimos a nuestra hija Juanita; Este hecho cambiaría mi vida para siempre, ya que me dedique a ser mamá de tiempo completo, dejando de lado mi sueño de ser modelo. Después de nuestra ruptura un año después y haciéndome totalmente responsable de mi hija, decidí retomar mi carrera.

Comencé siendo imagen por dos años de una reconocida marca de lencería en Medellín llamada SexoSentido, realizando con ellos trabajos en photoshoots, desfiles y participando en ferias como LaLexpo. Viajé a diferentes países como Chile, Guatemala, Ecuador, México trabajando con diferentes agencias.

Me destaco por ser una persona muy extrovertida y alegre, me gusta llenar el lugar donde estoy con buena energía. En el ámbito laboral me considero una mujer muy comprometida y apasionada con todo lo que hago, mi lema es “Si no lo vas hacer bien, no lo hagas”, me gusta ser muy perfeccionista en todo lo que a veces se me puede convertir en un defecto.

Me gusta mucho estudiar y aprender cosas nuevas, todo el día estoy leyendo de temas que son de mi interés. Hice una carrera de Auxiliar de vuelo, también tengo una tecnología en producción industrial, un curso para invertir en la bolsa de NY y actualmente curso el noveno semestre de Ingeniería Industrial.

En mi tiempo libre paso el tiempo con mi hija Juanita, nos gusta hacer muchas actividades juntas, como sacar nuestra mascota Mike (un Bulldog Francés), ver películas, maquillarnos, jugar a las hermanas, son unos de nuestros pasatiempos favoritos.

Cuando no estoy con mi hija me gusta hacer actividad física, me gusta mantener mi cuerpo sano, al tiempo que mi carrera me lo exige, así que en casa también intentamos mantener una alimentación balanceada.

En mis años que trabaje con marcas de ropa interior, me apasione con esta, por lo que estoy trabajando en mi propia marca llamada Amber Essence, en Instagram esta como @amberlingerie y es mi proyecto más reciente.

Mi visión a futuro es exportar mi línea de ropa a diferentes países, adicional quisiera crear una empresa de reciclaje sostenible, en la que estoy trabajando en mi proyecto de grado de la universidad.

