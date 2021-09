El gobernador Ron DeSantis anunció varios incentivos este lunes para intentar aumentar el reclutamiento oficiales de las fuerzas del orden en Florida y ahora esperan que los legisladores estatales aprueben.

El gobernador dijo que en la próxima sesión legislativa, se hará la propuesta para bonos de firma de $ 5,000 para las personas que eligen una carrera en la aplicación de la ley o que se mudan a Florida para servir en la aplicación de la ley.

Además, una propuesta adicional incluirá becas de capacitación para el cumplimiento de la ley, según informó NewsBreak.

Desantis se pronunció en Lakeland luego del tiroteo mortal que dejó cuatro personas muertas y un niño de 11 años herido, fue acompañado por la procuradora general Ashley Moody del Departamento de Policía de Lakeland.

Watch Live: Governor DeSantis visits Lakeland to announce his commitment to recruit and reward brave, high quality law enforcement officers in Florida.https://t.co/mW0z6xcYPB

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 7, 2021