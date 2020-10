A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ordenó a su equipos suspender las negociaciones de un nuevo paquete de estímulos con los demócratas hasta después de las elecciones. El anuncio hizo caer a Wall Street.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ordenó a su equipos suspender las negociaciones de un nuevo paquete de estímulos con los demócratas hasta después de las elecciones, programadas para el próximo 3 de noviembre.

“Ordené a mis representantes que suspendan las negociaciones hasta después de las elecciones, cuando inmediatamente después de que yo gane, pasaremos una Ley enfocada en la clase trabajadora de Estados Unidos y los pequeños negocios”, trinó Trump.

El presidente y candidato explicó a través de otro trino que las conversaciones con los demócratas se suspendieron pues ese partido estaba solicitando un paquete de estímulos de US$2,4 billones, que “no tiene nada que ver con el covid-19”; mientras que su equipo ofrecía un paquete por US$1,6 billones.

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020