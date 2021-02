El calor y la humedad se apoderarán de Florida este lunes con temperaturas muy por debajo de los mediados de los 70°F (21°C). Algunos lugares corren más de 10 grados por encima del promedio.

Tanto Miami como Fort Lauderdale establecerán temperaturas récords al igual que Key West. ¡El lunes por la tarde la máximas rondarán los 80 °F (26°C) con la sensación de que las temperaturas superarán los 90°F (32°C).

First #Uri, then #Viola. Maybe that groundhog was onto something… 🤔 pic.twitter.com/JkFCDUAXEq

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 15, 2021