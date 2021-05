El ciberataque que sufrió el oleoducto de la empresa Colonial Pipeline, llevó al Gobernador de Florida, Ron DeSantis a declarar el estado de Emergencia el martes.

DeSantis indicó que a pesar que el ciberataque fue controlado, aún hay una amenaza fuerte a la red que distribuye en 45% del combustible que consume la costa este de los Estados Unidos.

“Representa una amenaza significativa e inmediata para la entrega continua de tales productos de combustible al estado de Florida y muchos otros estados ubicados en el este de los Estados Unidos”, dijo DeSantis

La comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, indicó que aún se desconoce quienes fueron los autores del ciberataque, y que aún siguen las investigaciones.

Mientras, que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, indicó que el oleoducto reanudó actividades el lunes vía manual y se espera que para el fin de semana esté 100% operativa.

* @GovRonDeSantis also talked about the Colonial Pipeline Cyberattack for 1st time.

Florida is monitoring the situation.

The pipeline is not in the state; however, it is having an impact on communities in the north, according to Gov. DeSantis. #florida #desantis https://t.co/z9zHbghtXa

— MAHSA SAEIDI, ESQ. (@MahsaWho) May 11, 2021