Una compañía de Aires Acondicionados ubicada en Dania Beach, Florida fue denunciada ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, por no cumplir algunas leyes.

La empresa Fuss Free AC tenía una deuda con sus 18 trabajadores por $20.457, al no cumplir con los compromisos de horas trabajadas y horas extras.

Cada trabajador de la empresa que hace vida en Florida, percibió $1.136, 50 al llegar un acuerdo entre el patrono y el ente que vela por la seguridad de los empleados.

— Sixta (@captaim1961) July 25, 2019