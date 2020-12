el problema del desempleo en Florida no ha aminorado, y ahora que la pandemia sigue cobrando víctimas fatales y más contagiados, afecta enormemente la economía en el estado del Sol. Por ese motivo, miles de personas esperan que mejoren beneficios federales por desempleo.

Redacción MiamiDiario

Delfina Dumaine, es una de las personas que considera que el proceso de solicitud de prestaciones por desempleo no ha sido fácil. Al ser consultada por NBC 6 aseguró que buscar trabajo es algo frustrarte.

“Estamos en una pandemia. Me quedé sin trabajo. Necesito esta ayuda y no la estoy obteniendo y es una locura para mí “, detalló la joven de 28 años.

Dumaine perdió su trabajo en un estudio de música días antes del Día de Acción de Gracias y rápidamente solicitó beneficios a través del sitio CONNECT del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida.

Comentó que el proceso de verificación tardó unas dos semanas en completarse y, una vez que lo hizo, comenzó a solicitar el dinero durante semanas.

No obstante, destacó que “Cada vez que trato de… solicitar esos beneficios, dicen que no califico”. El problema mayor es que no sabe cuál es la razón.

Cientos de miles de floridanos perdieron sus trabajos por la pandemia

Delfina se encuentra entre los cientos de miles de floridanos que perdieron sus trabajos durante la pandemia. Si termina calificando para los beneficios, también podría recibir un pago de desempleo federal mejorado de $ 300 por semana hasta el 13 de marzo de 2021.

Ese último monto se debe a la extensión de la Ley CARES promulgada el domingo. El paquete de ayuda también proporcionará a los elegibles semanas adicionales de beneficios.

Mientras, el departamento de desempleo (DEO) informó -a través de un comunicado- que está en “comunicación frecuente con el USDOL” para explicar la situación de los solicitantes.

Agrega el documento que “Una vez que se reciba la orientación adecuada del USDOL y los programas se implementen por completo, los reclamantes recibirán beneficios por todas las semanas que se les adeuden”.

Sólo queda esperar que le responda a Delfina y a ciento de miles de floridianos.

También le puede interesar: