Una mujer tuvo que ser ayudada a salir de su vehículo y regresar a tierra después de que su automóvil se hundiera en un canal de agua en un vecindario de El Portal.

La mujer dentro del auto flotaba sobre un canal cerca de North Miami Avenue y 86th Street alrededor de las 5 pm del martes. Reseñó wsvm.

Según la Policía de El Portal, uno de sus agentes se metió al agua para sacar a una mujer del automóvil.

Se pudo ver a los buzos de Miami-Dade Fire Rescue sacar a la mujer, que fue colocada en una tabla, para salir del empinado terraplén al lado del canal de agua. Aún no se sabe si la mujer resultó herida en el accidente.

The County is handling the incident since the vehicle was in the canal. https://t.co/BW8CRznCzc

— El Portal Police Department (@ElPortalPD) April 13, 2021