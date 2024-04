¿Es necesario tener un seguro de inundación en Florida o solo es una manera de tirar dinero?

Vivir en Florida, el estado de las hermosas playas, el sol brillante y las fiestas nocturnas, trae aparejado un peaje: huracanes, lluvias torrenciales e inundaciones.

Así de claro, Florida es vulnerable a las crecidas de agua debido a tener la línea de costa más larga de los Estados Unidos. Está expuesta a la subida del mar, ocupar un terreno poco elevado, tener un suelo muy poroso, amenazado constantemente por un manto freático muy alto. Además, por existir en su geografía innumerables cuerpos de agua, como ríos, lagunas y canales propensos a desbordarse ante cualquier lluvia torrencial, muy abundantes en los climas tropicales.

Llama la atención que a pesar del riesgo latente solo el 22% de las propiedades de Florida tiene un seguro de inundación.

Contar con un seguro de inundación es crucial para proteger la vivienda y la propiedad personal del asegurado. En caso inundación este recibirá una compensación vital para reconstruir su vivienda y reemplazar la propiedad personal dañada.

En esta realidad, los propietarios de viviendas de Florida no deberían preguntarse si va a ocurrir o no una inundación. La pregunta correcta debería ser ¿estoy debidamente protegido para cuando ocurra? No es alarmismo, según el Insurance Institute, el 20% de los reclamos por inundación tiene lugar en áreas consideradas de bajo o moderado riesgo de crecidas agua.

Si desea conocer detalles sobre un seguro típico de inundación, el alcance de su cobertura, el precio y cómo contratarlo, por favor, contacte a un agente especializado de Univista Insurance, quien le explicará los detalles de esta importante protección.