Este martes durante la el día inauguración de la Temporada 2020-2021 los Lakers de Los Ángeles reconocieron el papel de Kobe Bryant al incorporar su memoria en el diseño de sus anillos de campeonato.

El equipo jugó su primer partido de la temporada 2020-2021 de la NBA el martes, y antes de la tipografía, los miembros del equipo recibieron sus anillos para reconocer su victoria de octubre.

El equipo comandado por LeBron James “jamás dejó morir” a Bryant al llevarlo en espíritu durante todos sus partidos, razón por la cual a los Lakers se les entregó su anillo de diamantes y con el que LeBron hizo un homenaje a Bryant al usar una bandana en el dedo con el número 24.

This is what it's all about 💍 pic.twitter.com/kZlYMYb93X

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020