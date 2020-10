Este miércoles James Chaney difundió la noticia sobre la muerte del ex jugador de la NFL, Mario Henderson a los 35 años.

Henderson se graduó en la Lehigh Senior High School, fue jugador de fútbol americano de la FSU, y liniero ofensivo de los Oakland Raiders.

Lehigh Senior High School publicó un comunicado en el que lamentaron la partida del deportista:

En la escuela secundaria Henderson jugaba tanto al baloncesto como al fútbol americano, fue entonces cuando ganó una beca completa para jugar al fútbol en la Universidad Estatal de Florida.

On behalf of the Lehigh Football Program I would like to extend my condolences to the family of our Brother, Lehigh Lightning & Florida State Seminole GREAT, Mr. Mario Henderson! #BoltUp #RestInPeace #Noleforever pic.twitter.com/FIkam787X0

Henderson tuvo éxito jugando como tackle ofensivo de la FSU los cuatro años antes de ser reclutado por los Oakland Raiders en 2007. Fue elegido en la tercera ronda del draft de la NFL.

Finalmente, jugó durante cuatro temporadas antes de retirarse de una lesión y regresar a Fort Myers como asistente del entrenador de fútbol americano de la comunidad, según Lehigh Senior High School.

We are deeply saddened to hear of the passing of Mario Henderson. Our thoughts and prayers go out to his family and friends during this difficult time. Rest In Peace. pic.twitter.com/3tKJ9l4Heu

— NFLPA Former Players (@NFLPAFmrPlayers) October 21, 2020