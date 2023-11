Florida evalúa ley para impedir uso de pronombres distintos al sexo biológico

Al parecer la polémica relacionada con la identidad de género en Florida no ha terminado. Luego que en marzo de 2022, el gobernador Ron DeSantis promulgara la Ley HB-1557, comúnmente conocida como “Don’t say gay”, se desató toda una controversia vigente hasta el día de hoy.

Esta norma originalmente prohibía hablar sobre cuestiones de identidad de género y orientación sexual en las aulas de clase desde preescolar hasta el tercer grado. Posteriormente, se ampliaron las restricciones hasta el 12º grado.

Ahora, se suma un nuevo capítulo que promete desencadenar más batallas, tanto legislativas como en la opinión pública. El representante republicano ante la Cámara del estado, Ryan Chamberlin, presentó un proyecto de ley que busca ampliar la medida en vigor.

Este proyecto, denominado HB-599, busca imponer una prohibición del uso de pronombres personales por parte de los trabajadores de las agencias gubernamentales. Además, propone limitaciones en la capacitación relacionada con la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo.

GREAT new Bill filed today in the Florida Legislature which will BAN businesses from mandating that their employees use woke pronouns—call your local legislators & tell them to sponsor HB 599! pic.twitter.com/tRRFHgpNSv

— Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) November 21, 2023