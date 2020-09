Las autoridades informaron que el propietario de un negocio de Florida, que recibió más de 2 millones de dólares en fondos de ayuda por el Covid-19, utilizó alrededor de un tercio de ese dinero para comprar un barco nuevo, según dijeron según difundió diariolasamericas

Según los registros judiciales, Casey David Crowther, de 35 años y residente en Fort Myers, fue arrestado el miércoles por un cargo federal de hacer una declaración falsa a una institución crediticia . Si es declarado culpable, Crowther enfrenta hasta 30 años en una prisión federal.

Según datos de la denuncia penal, Crowther solicitó un préstamo en abril en nombre de su empresa, Target Roofing & Sheet Metal, Inc. . Los fiscales explicaron que Crowther presentó una solicitud de préstamo que incluía declaraciones falsas y engañosas sobre para qué se usarían los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago, en inglés Payroll Protection Program (PPP), específicamente que los fondos de PPP solo se usarían para fines comerciales, para retener trabajadores y mantener la nómina o hacer pagos de hipotecas, pagos de arrendamiento y pagos de servicios públicos.

Pero poco después de recibir el dinero, Crowther gastó 689,417 dólares en un catamarán 2020 de 40 pies (12 metros), que registró a su nombre, según la denuncia.

A joint Secret Service investigation led to a Florida man being arrested for fraudulently receiving more than $2 million in COVID-19 relief funds for a small business, instead the government relief funds were used for his personal benefit. Read more: https://t.co/QwyZe4CGdD

— U.S. Secret Service (@SecretService) September 3, 2020