El Pentágono ordenó cerrar el periódico Stars and Stripes (“Estrellas y Barras”) editorialmente independiente para miembros de las fuerzas armadas a finales del mes de septiembre.

Ante esta decisión han sido criticados tanto por el Congreso como por el público, quienes están pidiendo acciones para salvar al legendario periódico.

El Pentágono ordenó al periódico que deje de publicar antes del 30 de septiembre y disuelva completamente la organización para enero, luego de que una solicitud de presupuesto fiscal 2021 de $ 705.4 mil millones en febrero propusiera recortar los $ 15.5 millones en fondos federales para la publicación. En ese momento, se afirmó que la propuesta permitiría reinvertir el dinero en “temas de mayor prioridad”.

Sin embargo, con la fecha límite cerca, los pedidos de que se salve se han intensificado, y varios senadores demócratas y republicanos se unieron para pedirle al secretario de Defensa, Mark Esper que revoque la decisión debido al impacto que tiene el documento en las familias de militares.

“Stars and Stripes es una parte esencial de la libertad de prensa de nuestra nación que sirve a la misma población encargada de defender esa libertad”, señala una misiva enviada por los legisladores.

La noticia del cierre también tomó por asalto las redes sociales, y muchos culparon al presidente Trump por la medida y criticaron las razones, por lo que #StarsandStripes y #TrumpHatesOurMilitary comenzaron a ser tendencia.

Hey Pentagon, instead of shutting down the official military newspaper #StarsandStripes, how about shutting down purchases of $30k hammers and $45k nails – Signed, a USAF Veteran, Sgt Wayne Dupree#wdshow — W.E. Dupree (@WayneDupreeShow) September 4, 2020

TODAY: Immediately following report that majority of troops oppose Trump, Trump administration orders armed service newspaper ‘#StarsAndStripes’, publishing since the Civil War, to shut down within four weeks. — Anoncat ☭☂️🏴 ➐ (@anoncatanoncat) September 4, 2020

🇺🇸I am a United States retired military #Veteran

🇺🇸I took an oath to "protect & defend." Trump took an oath to "protect & defend"

🇺🇸I meant mine; it has no expiration date. He lied when he took his#TrumpHatesOurMilitary #TrumpHatesVeterans #StarsandStripes #RememberInNovember https://t.co/lac6wJ4HeT pic.twitter.com/irlkLXS4WI — Colleen Boland 🌎⌛️😷 (@ColleenBoland) September 4, 2020

I’m a Veteran, as is my father, both grandfathers, their fathers, & so on, all the way back to the day my ancestor signed his name to the Constitution. @realDonaldTrump does not represent what my family of “losers & suckers” helped to build & defend.#TrumpHatesOurMilitary pic.twitter.com/A61j1dU099 — Lady Jaye (@LadyJayPersists) September 4, 2020

