Todos los ojos están puestos en la Tormenta Tropical ETA, ya que los pronosticadores señalan que el sistema podría girar hacia Florida este fin de semana.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) muestran que ETA está provocando inundaciones repentinas que amenazan la vida en partes de América Central.

“En el pronóstico, se espera que el centro de ETA se mueva sobre el norte de Nicaragua hasta el comienzo de la tarde, y luego se mueva a través de Honduras hasta el jueves por la mañana. Se prevé que el sistema emerja sobre el Golfo de Honduras o el noroeste del Mar Caribe el jueves por la noche y el viernes”, señalaron.

Tropical Storm #Eta Advisory 16A: Eta Winds Decrease Further But it Continues to Produce Life-Threatening Flash Flooding Over Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

Asimismo, aseguran que ETA debería convertirse en una depresión tropical esta noche.

El meteorólogo, Jayme King, dice que el camino del sistema sigue siendo incierto ya que los modelos actuales muestran que ETA posiblemente se esté convirtiendo en una tormenta tropical cerca de Florida a finales del día domingo o el lunes.

Here are the 4 AM EST Key Messages for Tropical Storm #Eta, which is causing heavy rainfall that is producing life-threatening flooding across portions of Central America. pic.twitter.com/2umLxqI5zi

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 4, 2020