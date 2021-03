Después de un comienzo de semana con bastante viento, el sur de Florida verá la brisa permanecer el martes con un ligero aumento en las temperaturas.

Ese patrón ventoso se mantendrá durante los próximos días a medida que los máximos se calientan lentamente desde mediados de los 70°F (21°C) el martes hasta los 70°F (21°C) superiores al final de la semana. Las temperaturas matutinas se mantendrán en el rango estacional de mediados de los 60°F (15°C).

El alto riesgo de corrientes de la marea alta estará hasta al menos el jueves en Florida . Estos pueden terminar extendiéndose hasta el final de la semana.

A snowstorm is increasingly possible late this week into the weekend in parts of the Rockies and High Plains.

Our latest, updated forecast briefing: https://t.co/LT7iEpwtpB pic.twitter.com/WcrQAZwtUJ

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 8, 2021