El pronóstico para el lunes, es que será un día de muchos vientos en Florida con temperaturas de 50°F (10°C) frescos para comenzar, seguidos de los 70 °F (21°C) por la tarde. Habrá un aviso de fuertes vientos para la costa de Broward y Miami-Dade esta mañana y un alto riesgo para las embarcaciones pequeñas para el resto del día.

Los vientos cambiarán hacia el noreste de Florida la tarde de este lunes, lo que podría traer una lluvia irregular del océano.

We're just going to leave this right here…

…#snow is in the forecast for some in the week ahead, following the round of #spring warmth. https://t.co/LT7iEpwtpB pic.twitter.com/4MJBNFaxrb

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 7, 2021