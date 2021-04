Las temperaturas están comenzando a calentarse con solo unos pocos puntos en los 60°F (15°C¨) grados la madrugada del viernes y por la tarde parece que están extendidos por encima de los 80 °F (24°C).

Las aguas de la playa y del área se ven muy bien para aliviar al calor, ya que el riesgo de de resacas será bajo y el mar solo correrá alrededor de dos pies aproximadamente.

A potent coastal low will continue to bring rain, snow and wind to parts of the Northeast today: https://t.co/PdX5TZfWaW pic.twitter.com/nuw1dj0BgM

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 16, 2021