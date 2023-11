Atrapados boca arriba a 167 pies de altura en montaña rusa en Orlando

Las atracciones de los parques de Florida son para divertirse y disfrutar de la adrenalina y el vértigo. Pero lo que vivieron los pasajeros de una montaña rusa en Orlando fue demasiado terror y angustia.

Justo el Día de Acción de Gracias, las personas que se embarcaron en uno de los viajes del Hollywood Rip Ride Rockit en Universal Studios en Orlando quedaron atrapados a 167 pies de altura.

Lo peor es que el aparato quedó en posición vertical durante casi una hora, según confirmó un portavoz del Departamento de Bomberos de Orlando a FOX 35. Esto quiere decir que las personas estuvieron todo ese tiempo boca arriba en el aire.

El Departamento de Bomberos de Orlando reveló que no hubo heridos. Fue la Policía de Orlando quien inició la llamada de emergencia, sin embargo no se difundió más información.

Hollywood Rip Ride Rockit es una montaña rusa de acero en Universal Studios en Orlando, Florida. Posee una altura de 167 pies, una longitud de tres mil 800 pies y una velocidad máxima de 65 millas por hora.

El vagón se quedó varado justo al terminar de subir a la empinada altura. Algunos visitantes comentaron que vieron a otros tomando fotografías a la montaña rusa y se percataron que el aparato estaba detenido de manera vertical.

Guests were stuck on rip ride Rockit tonight , I would be terrified pic.twitter.com/bSymelTgcB

— Theme Park Wizard (@ParkWizar1) November 24, 2023