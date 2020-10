El pensamiento de hoy:

Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten, no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro.

Isabel Allende

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Conciencia

Trata de apreciar todo lo que la vida te está deparando. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida. Desde el sol de la mañana hasta el plato de comida que llevas a la mesa, todos son dones o advertencias, no vivas como si no vivieras.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Energía

Olvídate de tu vida laboral anterior ahora es necesario afrontar nuevos paradigmas como la comunicación digital y el aislamiento físico, es complicad Tu energía vitas anda por encima de las supersticiones. Debes estar alerta cuando las aguas torrenciales se desbordan. Camina y observa las aves, las mariposas y las hojas que caen.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Naturaleza

Están favorecidos los paseos cortos ¡Pero con buena compañía! esto te permite estabilizarte en el trabajo y recuperar la tranquilidad. Disfruta del aire fresco.Corta los pensamientos negativos, estás por encima de ellos porque eres de naturaleza fuerte y sólida. Trata de alejarte de los problemas que te mantienen preocupado, la vida se va a encargar de resolverlos. Es tiempo de que revises tu relación con las personas que frecuentes.

Cáncer | Fecha: Del 22 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Triunfo

Comienza un ciclo adecuado para la evaluación de todo lo que has hecho y para tomar la decisión de si quieres continuar en este camino o si prefieres avanzar por uno nuevo. Con inteligencia y buen juicio maneja tus situaciones adversas, así aprovechas los beneficios de los astros para salir adelante con tus proyectos atrasados e iniciar una etapa más tranquila.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Físico

Es posible que la vida sentimental te tenga insatisfecho, busca dentro y fuera de ti la verdadera causa y toma decisiones definitivas al respecto. El ejercicio diario y disciplinado te mantiene en buena forma. Para una vida saludable debes recordar desayunar, hacer ejercicio moderado y mantenerte alegre. recuerda que cuerpo sano funciona en mente sana.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Exigencias

Atrévete a triunfar, es cuestión de que te organices mejor. El dinero sigue creando inconvenientes, pero si tienes fe y calma, encontrarás la solución adecuada y pronto todo pasará. Estás sub pagado porque no valoras el costo económico de lo que haces. Necesitas una jornada para replantearte el tema económico. Disfruta la vida como te lo mereces y no permitas que las criticas mal intencionadas te hagan daño.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Altibajos

La vida tiene momentos hermosos pero es exigente. Hay que acostarse temprano, o tarde, trabajar, esforzarse, en fin, hay que sacrificarse para triunfar. A veces no se puede ser tan audaz. Decide que vas a saborear la vida y te irá mejor. Este será un día con muy buenos aspectos para los estudios de todo tipo, gracias a que tu mente estará muy despierta. Dedica un rato a buscar cursos gratis y te sorprenderás.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Arcoiris

Sólo unas pocas personas conseguirán romper esa barrera y llegar a tu corazón. En el amor necesitas sentirse libre, por lo que no soportas que te asfixien ni le coaccionen con chantajes. Si esto ocurre darás media vuelta sin importarle el dolor que provoque. La vida tiene muchos colores, sube y baja, como lo indica el arcoiris que sales despúes de la tormenta.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Mundo

Si tiene pareja, la estabilidad será la base de su relación y las pequeñas discusiones no acabarán con el amor. Vigila gastos básicos, hay instituciones que podrían hacerlo, para fin de años las aguas volverán a su cauce y te van a sobrar oportunidades. Por ahora aprende a sobrevivir.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Ingratitud

Te sorprendes por la falta de afecto que te propinan personas a quienes ayudaste, la ingratitud es la esencia de la vileza. recibirás dones inesperados. Hoy promete ser muy bueno en el terreno económico y eso te va a dar una buena dosis de seguridad, pero procura evitar la tentación de gastos innecesarios.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Imagen

Tras el confinamiento sentiste que estabas fuera de circulación. No necesitas salir a pasear en tu automóvil para que te vean, Basta que dejes sentir tu presencia en lugares estratégicos, si no puedes personalmente, usa las redes sociales. Recuperas tu imagen y recibes el apoyo que necesitas para llegar a donde necesitas llegar.

Tal día como hoy:

20 de octubre de 1968:

En 1968, cinco años después del asesinato de JFK, Jackie Kennedy contraía (polémico) matrimonio con Aristóteles Onassis a bordo del yate Christina O, anclado en la isla griega de Skorpios. Ella buscaba la seguridad de una gran fortuna y él un estatus que se le resistía. Se juntaban así dos familias unidas indisolublemente a la tragedia.

La boda de Jackie y Aristóteles.