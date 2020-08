El pensamiento de hoy:

Cuando una puerta hacia la felicidad se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo hacia la puerta cerrada que no vemos aquella que se ha abierto para nosotros.

(Hellen Keller)

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Silencio

No comentes tus planes para que se cumplan. Llénate de paciencia y acepta las pruebas que el destino está poniéndote para que las superes. Facilidad para los viajes, mejora en las relaciones con hermanos. Y actúa con mucha prudencia porque detrás de las palabras inútiles se pueden presentar malos entendidos.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Tenacidad

Envuélvete con personas dinámicas, emprendedoras, positivas como tu, y estos tiempos duros reactivarán tu espíritu de lucha. Sé tenaz, persistente en lo ya planificado por ti, . Se te presenta hoy un día muy favorable si de negocios se trata. Te capacidad de pensar en lo que quieres dentro de cinco años te ayuda a ser una persona emprendedora.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Recuperación

La mala situación se calmará, gracias a la cual ganarás más tiempo libre que se dedicará a tu familia y descanso. La casa será tu refugio, un pilar de la seguridad. Es aquí donde encontrarás tiempo para reunir pensamientos y reflexionar sobre tu vida, así como para organizar tus retos.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Objetos

Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Si una puerta se cierra mira a los lados, tendrás que aprender a encontrar nuevas opciones inicias una nueva manera de vivir, con mas sencillez y mas armoniosa. Ta has dado cuenta que lo importante está en los sentimientos y no en las cosas.

Leo 21 de julio a 21 de agosto

Negocios

Hoy vas a ser el centro del mundo tu ego se inflará y te vas a sentir el mejor de los mortales, disfrútalo. Ese trabajito extra que te ofrecen podría resultar muy beneficioso para aumentar tus ingresos. No te preocupes, no se trata del resultado del test del covid-19, sino de que inicias una etapa en modo positivo porque estamos en el mes del verano, con sus lluvias, el calor, y las ganas de iniciar una nueva etapa en tu vida.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Comprensión

En ocasiones se menosprecia la labor de las mujeres en la casa ,pero la realidad es que es un trabajo integral. El trabajo del hogar tiene que ser compartido y mas en estos días que todos están en la casa, es injusto dejar toda la carga a la madre, tendrás que imponerte y exigir la ayuda que te están negando.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Ciclos

Te cancelan un dinero que te permitirá salir de una deuda. Reunión familiar para afrontar un problema que concierne a todos relacionado con tus bienes. Prende mucho incienso de rosas para armonizar. Comienza un nuevo ciclo en tu trabajo, notarás cambios que son favorables. Estarán más dedicados(as) al cuidado de la familia y llenar de atenciones a su pareja

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Recolección

Se ven contrariedades, discusiones que pueden agravarse, así que hay que controlar los celos y dejar el agua correr. Lo que es del cura llega a la iglesia. Buenas noticias. Llegan oportunidades a tu vida porque comenzarás a recoger lo sembrado. Viajas, el fin de semana, a un sitio de playas para drenar estrés.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Imaginación

Poco a poco escalarás posiciones, aprovecharás un beneficio laboral. Y al mismo tiempo logras la consolidación con tu pareja, piensas en consolidar la relación. Necesitas salir de la rutina y animarte, pero como hay pocas opciones usa tu imaginación en la cama.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Descansa

Algo extraño pasará en tu vida pues tendrás un conflicto amoroso, cosa que es poco usual en tí. Tras los excesos de estos días, descansa. Habla con esa persona que te ha enamorado pues tiendes a encerrarte en ti mismo y la persona amada no puede captar las buenas señales. Piensa antes de actuar, resuelve las dudas en tu mente y te sentirás mejor.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Ahorros

Ahorra un poco más. Los beneficios te llegarán en el tiempo esperado. No permitas que el peso del pasado afecte tu relación actual, todo en su lugar. Eres comunicativo por naturaleza, así que utiliza ese gran don que la vida te ha dado. Y arrópate hasta donde te alcance la cobija.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 25 de agosto de 1609

Galileo Galilei presenta y muestra el primer telescopio, un descubrimiento que mejoró la calidad de vida de toda la humanidad.

En mayo de 1609, Galileo recibe de París una carta del francés Jacques Badovere, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente: la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos.16​ Construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey, este telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo, que ya no da cursos a Cosme II de Médicis, construye su primer telescopio.

Al contrario que el telescopio holandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular.

Este invento marca un giro en la vida de Galileo, a medida que iba adquiriendo nuevos conocimientos sobre el universo se iniciaron enfrentamientos contra los aristotélicos primero y luego con la Iglesia Católica, sin embargo, la mayoría de las teorías de Galileo han sido confirmadas.