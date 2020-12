El medio de comunicación CBS News informó que una “persona o varias personas” han sido identificadas tras el atentado en el centro de Nashville en la mañana de Navidad.

Hasta el momento se desconoce si están bajo custodia. De igual forma, USA Today también reporta que una persona de interés ha sido identificada en relación con la explosión.

En una conferencia de prensa el sábado, el jefe de policía John Drake dijo que no se descubrieron más artefactos explosivos durante un barrido secundario el viernes

Los funcionarios también esperan que en uno o dos días se restablezcan las comunicaciones de AT&T.

El alcalde de Nashville, John Cooper, añadió que el toque de queda sigue vigente hasta el domingo por la tarde, por lo que piden a la gente que permita a los funcionarios investigar la escena en la que se produjo la explosión.

Los funcionarios declararon que hay un número de individuos que están investigando, pero los funcionarios no pueden confirmar que alguien está en custodia ya que investigan más de 500 pistas.

Tres personas resultaron heridas en el bombardeo que dañó al menos 41 edificios en el centro de Nashville, incluyendo graves daños a un centro de datos de AT&T.

A news conference, approximate starting time 1 p.m. CST, will take place at 2nd Ave S & Korean Veterans Blvd to update the investigation into Friday's downtown explosion.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 26, 2020