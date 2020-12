Es una Navidad agridulce para Iggy Azalea, que celebra la fiesta como madre soltera y se pasó parte de ella criticando a su ex a través de las redes sociales por supuestamente pasar la festividad con “una amnte”.

El viernes, día de Navidad, la rapera de 30 años compartió fotos de su hijo Onyx de 9 meses en su cuenta de Instagram, y escribió “La única persona que puede hacerme sonreír con los dientes diariamente. ¡Feliz Navidad a todos!”

La rapera sigue la diatriba que tiene con el padre de su hijo, Playboi Carti, reveló que todavía se niega a firmar el certificado de nacimiento de su pequeño.

El rapero también publicó una foto de un hombre vestido de Papá Noel sosteniendo a Onyx mientras está sentado junto a un árbol de Navidad y otra foto que la muestra sosteniendo a su hijo, escribiendo “Un viejo pero bueno. ¡Tengo que completar la fila! Perdón por el spam”.

La rapera confirmó en junio que había recibido a su hijo, su primer hijo, cuyo padre es su ex-novio Playboi Carti, de 24 años. Iggy compartió una foto de Onyx por primera vez en octubre, mientras que también confirmó que “no tenía una relación” y que está criando al niño sola.

A través de su cuenta en la red social la artista y también madre señaló que su ex realizó una fiesta de lanzamiento de su álbum. “Imagínese no volar con su familia en Navidad, pero tiene a la chica a la que engañó durante todo mi embarazo en la fiesta de su álbum y, mágicamente, mi hijo y yo ya no podemos venir para Navidad. Basura”.

La cantante también le habló a la supuesta amante: “Este hombre tuvo unas vacaciones familiares completas planeadas hace 48 horas y espero que este mensaje te llegue, niña. Aunque te escondiste en un armario completo de mi ama de llaves, así que no es como si lo hubieras hecho. Cualquier dignidad, supongo”, expresó.

Playboi Carti, cuyo segundo álbum Whole Lotta Red salió en Nochebuena, no ha respondido públicamente a los comentarios de Iggy, que tampoco nombró a la chica en cuestión.

And even tho onyx was a PLANNED baby, that we both wanted. On some weirdo shit he has still refused to sign his birth certificate. He’s 9months old. Won’t even give his son he claims to care so much about his own last name.

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) December 25, 2020