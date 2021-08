Por primera vez, los inmigrantes ahora pueden obtener una green card y un número de seguro social a la vez. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., un ciudadano extranjero debe ser elegible en una de varias categorías para solicitar el estatus legal permanente a través del ajuste de estatus o el procesamiento consular.

Una de las primeras cosas que suelen hacer los inmigrantes en los Estados Unidos justo después de convertirse en residentes permanentes legales es acudir a una oficina de la Administración del Seguro Social para obtener un nuevo número de Seguro Social o un reemplazo de tarjeta, lo que le permite a su titular trabajar en cualquier parte del país sin condiciones.

Pero a partir de ahora, por primera vez, todos los nuevos residentes permanentes legales tendrán la oportunidad de evitar este proceso dual.

La administración Biden anunció el lunes una asociación entre los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y la Administración del Seguro Social (SSA) que permitirá a los inmigrantes solicitar su residencia o green card así como su número de Seguro Social (SSN) en un solo golpe.

Esta medida permitirá a los solicitantes que soliciten el estatus de residente permanente legal solicitar un SSN o una tarjeta de reemplazo como parte de la solicitud de ajuste de estatus, dijo USCIS en un comunicado de prensa.

La agencia del Departamento de Seguridad Nacional también publicó el lunes una nueva versión de su Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, que ahora incluye preguntas relacionadas con el SSN o solicitud de reemplazo de tarjeta.

“Esta expansión de nuestra asociación con la Administración del Seguro Social ilustra nuestro compromiso de operar el sistema de inmigración de nuestra nación de manera más eficiente para ahorrar tiempo a los solicitantes”, dijo Ur M. Jaddou, directora de USCIS recién nombrada, hija de inmigrantes de México e Irak.

