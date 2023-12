La camiseta del Inter Miami ya tiene acompañante: los zapatos rosa adidas

Los verdaderos fanáticos del Inter Miami ya podrán vestir el conjunto completo del club. Desde el martes 5 de diciembre podrán adquirir los zapatos spezial adidas, en el color rosa que identifica a “Las Garzas”.

El Inter Miami anunció la colaboración con la reconocida marca de zapatillas que además es el mismo fabricante de la equipación oficial. El primer zapato oficial del club está a la venta en la tienda virtual del club, bajo el nombre “Handball Spezial Samba Shoe”.

El precio online del calzado es de 109,99 dólares. Asimismo, los seguidores que residan en Miami podrán adquirirlo en el estadio DRV PNK a partir del miércoles 6 de diciembre a las 10 a. m. ET, hasta agotar existencias.

La parte superior está hecha con piel de ante, que lo hace muy duradero. Para resaltar el color principal del club, este zapato adidas es predominantemente rosa con ribetes negros de cuero. Presenta la frase “Libertad Para Soñar” cosida en la parte superior del zapato, como testimonio de nuestros fanáticos y propietarios.

También se puede encontrar una línea de electrocardiograma en forma de M en la plantilla del zapato como una oda al latido del corazón del club, nuestros fanáticos. Mientras que el sello Heron en la lengüeta del zapato da vida a la marca secundaria del club, que significa unidad.

“Estamos muy emocionados de darle vida a nuestro primer zapato rosa junto con nuestros grandes socios adidas. Al igual que con nuestras camisetas, hay una serie de detalles incorporados en el calzado que lo hacen único y esperamos que a nuestros fanáticos les guste tanto como a nosotros”, dijo Mike Ridley, vicepresidente senior de marca y marketing.

It’s all in the details 😍 pic.twitter.com/yfdzo3g6zz

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 5, 2023