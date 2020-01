Inter Miami apuesta por el talento de dos estrellas universitarias de EE UU

Este jueves en la noche se llevó a cabo el SuperDraft 2020 Major League Soccer (MLS) y el Inter Miami seleccionó primero y tercero en general, por lo que hay dos nuevos nombres que debería acostumbrarse a escuchar: Robbie Robinson y Dylan Nealis.

Ambos jugadores provienen de las filas universitarias y son miembros del programa Generation Adidas, un acuerdo conjunto entre MLS y Adidas, que ahora prometen ser una base para el futuro de su ofensiva.

El primer anuncio fue de Robinson, un delantero de 21 años, que ganó el Trofeo MAC Hermann 2019 para el mejor jugador de fútbol universitario después de una temporada en Clemson que incluyó 18 goles y nueve asistencias en solo 19 juegos. Robinson fue nombrado Jugador ofensivo ACC del año.

A look at the fútbol Robbie Robinson brings to #InterMiamiCF #SuperDraft pic.twitter.com/E9PAjIA3AT

De igual forma fue nombrado por el Inter Miami, el mediocampista Dylan Nealis, quien jugó en la Universidad de Georgetown. Nealis fue finalista del MAC Hermann Trophy y ganó el campeonato nacional en Georgetown en 2019. Jugó en los 24 juegos del equipo, en los que marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias.

Welcome to #InterMiamiCF: @dylan_nealis!

The 2019 NCAA Division I champion full-back of @GUHoyasMSoccer is selected as the 3rd overall pick in the @MLS #SuperDraft. pic.twitter.com/l4jEBsGOZg

