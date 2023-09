Inter Miami renueva a Leonardo Campana hasta el 2027

Inter Miami CF anunció hoy que ha firmado una extensión de contrato con el delantero Leonardo Campana hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para ampliarlo para el 2028.

“Leo es un goleador nato, y ha demostrado su valor con Inter Miami. Estamos encantados de quedarnos con un jugador de su calibre”, dijo el CSO y director deportivo Chris Henderson.

“Desde su llegada en 2022, ha demostrado ser uno de los talentos más brillantes de la liga y ha continuado teniendo actuaciones de primer nivel esta temporada. Confiamos en que continuará desarrollándose y fortalecerá nuestra plantilla conforme apuntamos a alcanzar nuestros objetivos para esta temporada y más allá”.

“Estoy muy contento de haber renovado mi contrato por cuatro años más con el equipo que desde el primer día me hizo sentir en casa. Estoy feliz, motivado e ilusionado por todo lo que se viene para la institución y para una gran ciudad como lo es Miami”, dijo Campana.

A principios de este año, Inter Miami ejerció su opción para completar el traspaso permanente de Campana. El deportista venía del Wolverhampton Wanderers FC de la Premier League inglesa, luego de la cesión del delantero durante la temporada 2022.

#️⃣9️⃣ is here to stay 🔔@LeoCampana9 has signed a contract extension with the club running through the 2027 MLS season. More details: https://t.co/B8aannm0Z1 pic.twitter.com/irb7SbIuJN

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2023