¿Qué necesita el Inter Miami para clasificar a los playoffs de la MLS?

Hace unos meses, era audaz hablar de una clasificación del Inter Miami a los playoffs de la MLS. El equipo marchaba en la última posición y lejos de los puestos que otorgan el boleto a la siguiente ronda. No obstante, la buena marcha con la que han retomado la liga hace soñar a los seguidores de las Garzas con un poco más de certeza.

Desde que se reanudó el campeonato, luego de la Leagues Cup, el equipo liderado por Messi ha cosechado tres victorias, ante New York (2-0), LAFC (3-1), Kansas City (3-2) y un empate frente a Nashville (0-0). Estos resultados han valido para que salieran del sótano de la tabla (puesto 15) y subieran a la penúltima posición, por delante de Toronto.

¿Es posible calcular qué necesita para su pase a la siguiente ronda? En primer lugar, oficialmente quedan 7 jornadas antes de que acabe la fase regular. Sin embargo, el equipo de Florida aún debe disputar un partido pendiente, por lo que, tiene ocho juegos por delante. Esto se traduciría en un total de 24 puntos por luchar.

El boleto a la siguiente ronda lo obtienen de manera directa los primeros siete clasificados. Sin embargo, octavo y noveno lugar juegan un repechaje para poder optar a la ronda de los playoffs y ese es el objetivo al que apunta el Inter de Miami.

Actualmente, esa séptima posición la ocupa el Nashville SC con 40 puntos, en la octava está CF Montréal con 35 y en la novena DC United con 34 puntos.

Aunque la posibilidad de una clasificación directa parezca remota, pues el Inter se ubica en la posición 14 con 28 puntos, sí es posible que se pueda meter entre los nueve primeros.

Para que el Inter pueda escalar al puesto 9, el DC United, el Chicago Fire (10mo) y el Charlotte FC (11mo) tendrían que perder al menos dos partidos de los siete que les quedan. Asimismo, la plantilla de Martino estaría obligada a ganar todos sus encuentros.

En el hipotético caso de que estos tres rivales directos obtengan más de dos derrotas en lo que queda de temporada, Las Garzas tendrían un mayor margen de posibilidades.

Al Inter de Miami le jugó en contra que, durante las fechas FIFA, se disputó la jornada contra Sporting Kansas City sin los jugadores Lionel Messi, Diego Gómez, Josef Martínez y Robert Taylor, entre otros, quienes atendieron el llamado de sus selecciones naciones. Sin embargo, pese a las bajas el equipo del sur de la Florida pudo sacar el partido adelante e imponerse con un 3-2.

La siguiente fecha para el Inter es el sábado 16 de septiembre ante el Atlanta United. Aunque algunos de estos jugadores ya regresaron a Miami, se espera que en las próximas horas, el Tata Martino confirme su alineación titular.

Luego, le esperan una serie de partidos consecutivos donde el técnico tendrá que rotar la plantilla para que algunos descansen. Cuatro días después de verse las caras con el Atlanta, el 20 de septiembre, el equipo actuaría de local ante Toronto FC, el único rival que está por debajo del Inter en la tabla de posiciones.

Back to business ahead of this weekend’s match up 💼 pic.twitter.com/xTr993vjtz

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2023