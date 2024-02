Inter Miami hace oficial el fichaje de Federico Redondo

Inter Miami continúa apuntalando su plantilla para encarar la MLS y las múltiples competiciones que le deparan en este 2024, año en el que anhela a conseguir la mayor cantidad de títulos posibles y para ello sigue reforzándose con calidad en cada uno de los sectores de la cancha.

Este viernes se confirmó la llegada del mediocampista argentino de 21 años de edad Federico Redondo, quien tras varios días de especulaciones sobre su futuro, terminó por dar un nuevo paso en su carrera al unirse a Messi, Suárez y compañía en Inter Miami.

Pese a que Redondo había aterrizado en Miami desde hace un par de días, el joven futbolista ex de Argentinos Juniors estaba ultimando los detalles de su vínculo con Inter Miami, el cual se dio a conocer hasta este viernes y se reveló que firmó por las próximas tres temporadas con opción a una adicional.

Además, se dio a conocer que el hijo del exjugador de Argentina Fernando Redondo llega a Inter Miami como parte de la iniciativa Sub-22 como reemplazo de Facundo Farías.

Oficial ✍🇦🇷 Bienvenido, Federico!

We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 23, 2024