Kozak sostiene que actuaciones de las FAES demuestran hipocresía del régimen de Maduro

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó la actuación de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) del régimen de Nicolás Maduro, según difundió elnacional

De esta manera, Kozak se pronunció en torno a la captura arbitraria del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro. A juicio del alto funcionario estadounidense, las acciones de la FAES demuestran la hipocresía del régimen.

A través de su cuenta de Twitter, Kozak señaló: «Habla de diálogo mientras secuestra a actores democráticos, como Gilber Caro, e instituciones democráticas como la AN»

Kozak agregó que en democracia no deben ocurrir estas cosas.

Como se recordará, el parlamentario opositor fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la FAES el viernes 20 de diciembre. La AN desconoció su paradero.

The actions of the #FAES show the hypocrisy of the Maduro regime: talk dialogue while engaging in the hijacking of democratic actors, like @gilbercaro, and democratic institutions, like @AsambleaVE.

Democracy will not be intimidated.#NavidadSinPresosPoliticos

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 22, 2019